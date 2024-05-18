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Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия

В Госдуме предложили проводить в школах уроки целомудрия

Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия
Фото: ru.freepik.com

В российских школах в рамках Года семьи нужно ввести уроки целомудрия, которые помогут детям тянуться к «правильным ориентирам». Об этом в интервью «Парламентской газетой» заявил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

«Когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни», — сказал депутат.

По его мнению, девочкам на уроках целомудрия надо рассказывать о том, что женщина должна «быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу», мальчиков же следует учить быть «защитниками Родины, семьи и жены». Кроме того, их нужно приучать к уважению к женщине и целомудрию, добавил Бурляев.

«Этого сейчас нет, но это беда и преступление государства перед грядущими поколениями», — заключил парламентарий.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 270, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:28
Николай Бурляев в фильме «Ивановом детство » режиссера Андрея Тарковского показал будущему поколению «правильные ориентиры». Он показал в маленьком военной поры Иване фанатичный патриотизм и самопожертвование. Согласно доктрине Даллеса такой народ, в котором растут такие Иваны победить нельзя. Его можно только разложить изнутри и взять голыми руками. Это им удалось к сожалению. И то, что предлагает Николай Бурляев, это вряд ли что-то изменит. Потому что мы прошли точку невозврата и исправить что-то эволюционным путём трудно, практически невозможно. Какие там «уроки целомудрия» для детей? Тут «уроки целомудрия» для взрослых нужно проводить, которые не могут отреставрировать «Дом Пионеров» для детей!

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