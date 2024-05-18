В Госдуме предложили проводить в школах уроки целомудрия

В российских школах в рамках Года семьи нужно ввести уроки целомудрия, которые помогут детям тянуться к «правильным ориентирам». Об этом в интервью «Парламентской газетой» заявил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

«Когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни», — сказал депутат.

По его мнению, девочкам на уроках целомудрия надо рассказывать о том, что женщина должна «быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу», мальчиков же следует учить быть «защитниками Родины, семьи и жены». Кроме того, их нужно приучать к уважению к женщине и целомудрию, добавил Бурляев.

«Этого сейчас нет, но это беда и преступление государства перед грядущими поколениями», — заключил парламентарий.