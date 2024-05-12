Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определяется с составом правительства

Новый кабинет министров в РФ формируется после инаугурации президента. Ранее Владимир Путин назначил его главой Михаила Мишустина — таким образом, премьер сохранил свой пост.

Структура правительства останется такой же, как и при прошлом составе: это следует из указа главы государства. Так, в кабмине, помимо премьер-министра, будет один первый вице-премьер и девять заместителей председателя правительства. Изменения связаны только с перераспределением полномочий между ними — новый состав обойдется без должности замглавы кабмина — руководителя Минпромторга.

Теперь Михаил Мишустин вносит предложения по кандидатурам на посты руководителей министерств. Так, по сообщению пресс-службы правительства, одним из первых стал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев: его прочат на место министра энергетики.

По словам пресс-секретаря Мишустина Бориса Белякова, «многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в Президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли».

До Цивилева Минэнерго возглавлял в течение почти четырех лет Николай Шульгинов.