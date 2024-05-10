Михаила Мишустина предложили назначить премьер-министром России

Президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — говорится в сообщении.
Обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной Думы. Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов, связанные с задачами президента России:
- демографическая политика;
- повышение благополучия людей;
- поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики;
- укрепление технологического суверенитета;
- развитие экономики и регионов;
- повышение обороноспособности нашей страны.
Ранее Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Московском Кремле и официально стал президентом России.
Впрочем страница перевёрнута. И страна идёт правильным путём. Вот и Михаил Мишустин издал Постановление о празднике «День Математика». Ещё Михайло Ломоносов как-то сказал, что «математику только для того и надо учить, что она ум в порядок приводит».
Поэтому господам Депутатам Думы Югры и муниципальным депутатам Югры надо садиться и изучать математику, чтобы «привести свой ум в порядок» при распределении свалившихся из «космоса» «космических» бюджетных средств, вернее свалившихся из под земли богатств, которые дают недра Югры.
А Государственная Дума впервые будет утверждать Премьера Правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Никогда такого не было. Но это право они получили внесением поправок по Конституции РФ путём недавнего референдума.
Надеюсь, что депутаты ГД дружат с математикой.