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​Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Михаила Мишустина предложили назначить премьер-министром России

​Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной Думы. Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов, связанные с задачами президента России:

  • демографическая политика;
  • повышение благополучия людей;
  • поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики;
  • укрепление технологического суверенитета;
  • развитие экономики и регионов;
  • повышение обороноспособности нашей страны.

Ранее Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Московском Кремле и официально стал президентом России.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 305, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:54
Утверждение Председателем Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина депутатами ГД на второй срок не вызывает сомнений. Его наверное можно назвать вторым «Косыгиным» нашей экономики. Наверное это первый премьер-министр в новейшей истории России, который имеет фундаментальное образование. Он окончил среднюю школу на «отлично» и одновременно физико- математическую школу при МГУ. Получил высшее образование в Московском ордена Трудового Красного Знамени станкоинструментального институте «СТАНКИН» (ныне Московский государственный Технологический Университет «СТАНКИН»). В 1992 году здесь же закончил аспирантуру. Имеет опыт работы в бизнесе. Но наиболее полно он проявил себя на посту Министра по налогам и сборам. Прежде всего его автоматизацией процесса сбора налогов. Хотя бы тем же внедрением кассовых аппаратов, которые по сети передачи данных дали возможность решить проблему сбора налогов в торговле. Как пример. Он понимает экономику изнутри, а не поверхностно, как его предшественники, начиная с Егора Гайдара и кончая Михаилом Касьяновым, которые по сути являлись «могильщиками» советской плановой экономики с помощью «подручного с кувалдой» приснопамятного Анатолия Чубайса и других «младореформаторов» в «розовых штанишках». Что они творили сегодня нельзя вспоминать без содрогания и ещё долгие годы многие поколения будут «пугать детей» (учись хорошо а то станешь бякой Чубайсом) этими одиозными фигурами, которых к нам внедрили ЦРУ, благодаря своему «агенту влияния» (не иностранному, а нашему послу в США и Канаде) Александру Яковлеву, который под «окающий говорок» завербовал ни хрена не понимающего в экономике Генсека Михаила Горбачева. Так появился на поверхности, как го…но коммунист-перевертыш Гайдар со своей шоковой терапией и его подельник с «кувалдой Чубайс» с ваучерной приватизацией. Они очень спешили все это провернуть. Ибо народ был одурачен гласностью и перестройкой и перспективой жить, как в Швеции или как в Финляндии, что помутила их разум советских обывателей. Иначе мы бы пошли по пути коммунистического Китая и сегодня были бы лидерами мировой экономики. Но «реформаторы» выкинули математику из обучения в школах и вузах и ставить готовить балласт по специальностям «бла-бла-бла». Впрочем реформаторы городского общественного транспорта Сургута тоже не дружат с «математикой» или хотя бы трезвым разумом. Это похоже реформа из 90-х, годов, когда надо все разрушить все до основания, а затем героическими усилиями наводить прежний порядок.
Впрочем страница перевёрнута. И страна идёт правильным путём. Вот и Михаил Мишустин издал Постановление о празднике «День Математика». Ещё Михайло Ломоносов как-то сказал, что «математику только для того и надо учить, что она ум в порядок приводит».
Поэтому господам Депутатам Думы Югры и муниципальным депутатам Югры надо садиться и изучать математику, чтобы «привести свой ум в порядок» при распределении свалившихся из «космоса» «космических» бюджетных средств, вернее свалившихся из под земли богатств, которые дают недра Югры.
А Государственная Дума впервые будет утверждать Премьера Правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Никогда такого не было. Но это право они получили внесением поправок по Конституции РФ путём недавнего референдума.
Надеюсь, что депутаты ГД дружат с математикой.
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:30
Стали известны перестановки в новом Правительстве РФ. Самый богатый человек в Правительстве - заместитель Председателя РФ, отвечающий за развитие Дальнего Востока Юрий Трутнев после 13- летнего пребывания в кресле вице-Премьера покинет Правительство. Куда? Когда имеешь регулярный годовой доход, начинающийся цифрами с пятью нулями рублей, это не имеет значения. Татьяна Голикова сохранит свой пост вице-Премьера, курирующего здравоохранение и социалку. Денис Мантуров сохранит пост вице-Премьера, но оставит пост Министра промышленности и торговли. На этот пост прочат Губернатора Калининградской области господина Алиханова. Вице-премьер Андрей Белоусов, известный своим государственным подходом и грозой для миллиардеров непримиримой тягой к экспроприацией в пользу государства сверхприбылей, пока не отправлен в отставку, которую прочат ему многие аналитики. Впрочем и Татьяну Голикову посылали на Соцфонд. но вот сохранила она свои позиции и на это есть свои веские основания. Кажется, что в социальном блоке Правительства «искать добро от добра» не стоит. Много вызывает вопросов: сохранит ли пост Министр Иностранных дел Сергей Лавров. Он на этом посту с 2004 года и видно, что 74-летний Сергей Лавров подустал. Но кого ему прочат на смену? Лидера ЛДПР господина Слуцкого? Не смешите мои «дипломатические тапки»! Похоже, что Сергей Лавров продолжит работу и в новом кабинете министров. Прочат в вице-премьеры и Министра сельского хозяйства господина Патрушева- младшего. Это реальная кандидатура взамен покинувшего вице- Премьера Юрия Трутнева. Жителей Югры должен интересовать вопрос: кто займёт пост Министра энергетики, ныне занимаемого господином Шульгиновым ? А кто это такой? Но хотя господин Шульгинов нам не известен, он покинет по возрасту Правительство РФ. А кто придёт на смену? А какая разница? Главное, что Александр Новак, главный переговорщик с ОПЕК и прочими структурами по продаже нефти и газа похоже сохранит свои позиции в новом Правительстве РФ.
Из рядовых федеральных министров кандидатами на вылет является Министр Культуры госпожа Любимова. Ее непопулярность среди обывателей вызвана беззубостью в отношении релокантов и иностранных агентов- деятелей культуры, что вызывает давно законное возмущение граждан РФ. Смотрите. Заслуженные артисты РФ поливают грязью из-за бугра Россию и ни с одного Минкульт не снял всех этих их почетных званий.
Впрочем претензии есть и к каждому федеральному министру. Но вот господин Решетников министр экономики сохранил всё-таки свой пост в новом Правительстве РФ.
Ну да ладно. Формирование Правительства не обывательского ума дело. А вот выборы Глава города Сургута и Нефтеюганска это нашего обывательского ума дело. И похоже, что выборы этих Глав городов стали на длительную паузу. Скажут, да какая разница!
И без Главы в городах все работает. Глава города это как бы декорация. Или как исполнитель решений из столицы Югры, из «Белого Чума», вернее из Дома Правительства Югры.
Хотя никогда такого не было. Потому что всегда ещё место не остыло от предыдущего градоначальника, как его занимал следующий.
А без градоначальника, как хозяйство без хозяина, когда его работники ходят и «пинают воздух». По крайней мере, когда на предприятии руководитель в отпуске, работникам лафа. А здесь город остался до июня без хозяина, а затем начнётся летний «расслабон с отпусками и морями», и когда наконец-то начнётся работа? Что опять целый год новый градоначальник будет подбирать кадры? А потом свалит?
Как бы не ругали ГД, но они сегодня собрались в нерабочий для всех день и формирует Правительство РФ. А на местах «тишь, да гладь, да божья благодать».
Хотя нет говорят, что они ищут кандидатов на пост Главы Сургута и Нефтеюганска. Можно что-то искать, если кто-то что-то потерял. А задача внутрипола ЮГРЫ и лично господина Шипилово готовить кадровый резерв каждому действующему градоначальнику всех 22 муниципалитета Югры. Но для Сургута и Нефтеюганска резерв? Боже ты мой! Вы о чем говорите, когда нет кандидатур от слова совсем! Демократические игры с выборами главы Сургута и Нефтеюганска пора заканчивать. То «Королева красоты», то бывший ставленник мусорного магната- бухгалтер, то человек знакомый с работой такси - вот набор кандидатур, которые сегодня якобы будут участвовать в конкурсе. Не смешите мои «муниципальные тапки»!
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