Тюменские аграрии планируют засеять более одного миллиона гектаров земли

В Тюменской области стартовали весенние полевые работы. В этом сезоне в регионе планируется засеять различными сельскохозяйственными культурами более одного миллиона гектаров земли. На тюменских полях будут выращивать пшеницу, овес, ячмень, рожь, горох, кукурузу, рапс, подсолнечник, горчицу, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук.

Как сообщают в региональном департаменте агропромышленного комплекса, первой на поля вышла техника предприятия Агро-Сиб-Альянс в Тюменском районе. Предприятие выращивает на своих полях картофель и другие овощи. Специалистам сельского хозяйства предстоит заборонить 210 га. В ближайшее время здесь планируют приступить к посеву моркови.

Поля региона пока еще достаточно напитаны влагой, однако, в хозяйстве есть тракторы на гусеничном ходу, которые позволили предприятию первым в области начать полевые работы. Такие машины отлично справляются с влажными участками полей, которые могут затянуть технику на колесной тяге.

В весенне-полевых работах 2024 года в Тюменской области в общей сложности будет задействовано 3725 тракторов, 2718 сеялок, 1084 культиватора. Техника готова, аграрии ждут подходящей погоды и необходимый интервал влажности почвы, сообщает департамент АПК.