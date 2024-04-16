Из-за критического подъема воды на реке Ишим жителей Тюменской области призывают эвакуироваться

Сегодня утром, 16 апреля, в 6:00 жителям Ишима Тюменской области пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. Об этом рассказали в телеграм-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области».

«На реке Ишим идет критический подъем воды. Напомним, жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

На 08:00 уровень воды составил 808 см над нулем поста (уровень ОЯ - 800 см). Подъем продолжается. Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами, сообщают в Обь-Иртышском УГМС.