По всей России наступает шашлычный сезон

В Россию пришло потепление, а значит близок и шашлычный сезон. Между тем психологи отмечают, что такое времяпрепровождение — важный ритуал для того, чтобы избавиться от тревоги.

«Испокон веков люди все важные жизненные события сопровождали ритуалами — дни рождения, похороны и свадьбы. Ритуалы в такие значимые и важные для людей события регулируют процедуру, распределяют ответственность и тем самым снижают уровень тревоги и напряжения», — ранее рассказал изданию Lenta.ru медицинский психолог и социальный философ Олег Долгицкий.

В Роспотребнадзоре ХМАО дали рекомендации по выбору и приготовлению шашлыка.