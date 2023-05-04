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Санврачи рассказали югорчанам, как выбрать мясо и приготовить шашлык

В Роспотребнадзоре ХМАО дали рекомендации по выбору и приготовлению шашлыка

Санврачи рассказали югорчанам, как выбрать мясо и приготовить шашлык
Фото: pixabay

В России ожидаются очередные продолжительные выходные. В преддверии праздников в Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как правильно выбрать и приготовить шашлык, чтобы было не только вкусно, но и безопасно.

Правила при выборе мяса:

  • Выбирайте нежирное мясо – говядину, курицу;
  • Приобретайте мясо и полуфабрикаты из него в местах организованной торговли (торговые предприятия, рынки, ярмарки);
  • Проверяйте срок годности, оценивайте внешний вид продукта перед его приобретением. Мясо не должно иметь посторонних запахов, включений; свежее охлажденное мясо - сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь не должно быть влажным и липким;
  • Охлажденное мясо должно храниться на охлаждаемом прилавке или в холодильной установке при температуре не выше +6 С, замороженное - не выше -18 С;
  • Внимательно ознакомьтесь с информацией о дате выпуска товара, условиях хранения и сроке годности, а также составе полуфабриката. В составе товара обязательно указываются консерванты (при их наличии в продукте) - лучше, если это будет лимонная кислота. Убедитесь, что в составе нет фосфатов, а наличие в составе Е450 говорит само за себя - это влагоудерживающий агент.

Правила при приготовлении шашлыка:

  • Заготавливайте полуфабрикаты и маринуйте мясо дома накануне выезда на природу;
  • Для уверенности в безопасности шашлыка обильно сдобрите мясо специями. Обеззараживающими свойствами обладают красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица;
  • Соблюдайте правила личной гигиены: перед началом приготовления пищи необходимо тщательно вымыть руки, прибрать волосы;
  • Для нарезки овощей и мяса используйте раздельный чистый инвентарь (ножи, доски);
  • Не оставляйте нарезанные овощи, маринованное мясо в тепле. Данная продукция должна храниться в холодильнике;
  • Во избежание проникновения в еду насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, обязательно закрывайте пищу в герметичные пластиковые контейнеры или заворачивайте в пищевую пленку;
  • Для транспортировки маринованного мяса желательно использовать термоконтейнеры или термосумки для поддержания оптимальной температуры хранения продукции;
  • В качестве горючего материала при жарке мяса и овощей на мангале используйте древесный уголь;
  • Обязательно запаситесь необходимым количеством чистой воды питьевого качества для соблюдения правил личной гигиены при приготовлении и употреблении блюд;
  • Готовую продукцию складывайте в чистую посуду (одноразовую).

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04 мая в 13:00, просмотров: 754, комментариев: 0
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