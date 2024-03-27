АО «Транснефть – Сибирь» провело вторую ежегодную интеллектуальную викторину на тему «Научно-технологическое развитие нефтегазовой отрасли в Российской Федерации» среди студентов Тюменского индустриального университета (ТИУ).

В игре приняли участие 115 человек, которые были разделены на 21 команду. В состав команд вошли студенты 1-4 курсов ТИУ, обучающихся по направлениям профессиональной подготовки в нефтегазовой и нефтетранспортной отраслях.

Вопросы викторины, в том числе, по истории развития и деятельности компании, были подготовлены Советом молодежи АО «Транснефть – Сибирь». На протяжении 4 раундов команды демонстрировали знание исторических фактов, специфики и терминологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также истории системы «Транснефть». Молодые специалисты выступили в роли волонтеров, экспертами викторины стали представители предприятия и университета.

«Интеллектуальная викторина и другие совместные мероприятия АО «Транснефть – Сибирь» и Тюменского индустриального университета проводятся для того, чтобы вы посмотрели на технический мир немного шире, чтобы вы узнали немного больше о нефтетранспортной отрасли. Кроме того, это прекрасная возможность для нас увидеть ваш потенциал, взять вас на заметку, а для вас – в нестандартном, интересном формате пообщаться с будущим работодателем», – отметил заместитель генерального директора компании Александр Мухортов.

Команды, показавшие лучший результат, представят АО «Транснефть – Сибирь» в финале игры, который пройдёт в г. Москве на уровне ПАО «Транснефть». В нём примут участие команды российских опорных вузов, которые также победили в первом туре викторины в своих регионах.

По итогам викторины первое место заняла команда «NEFTLIX», представляющая направление «Проектирование и эксплуатация систем транспорта и хранения углеводородов». Победители награждены дипломами и подарочными сертификатами.