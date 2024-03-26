Организаторы «Тотального диктанта» озвучили причины неграмотности россиян

Уровень грамотности россиян падает из-за того, что они читают книги с ошибками и не хотят учиться во взрослом возрасте. Главные причины, по которым люди совершают ошибки на письме, озвучили организаторы «Тотального диктанта» в преддверии главного международного диктанта по русскому языку.

По мнению директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, одна из причин неграмотности россиян — грамматические ошибки в книгах и даже учебниках. «Плохо, когда в учебниках ошибки. …это большая проблема современной издательской деятельности, которая заключается в том, что профессия корректора ушла на второй план, а где-то даже начала отмирать», — передает слова Белякова «Российская газета».

Неграмотность также растет из-за отсутствия единой системы обучения русскому языку для взрослых. «Люди, оканчивая школу, очень часто считают, что… знают русский язык целиком и полностью, но это заблуждение: нужно совершенствоваться дальше», — добавляет Вячеслав Беляков.

Первый «Тотальный диктант» прошел в Новосибирске 20 лет назад. За прошедшие годы его участниками стали порядка 4 млн человек в 2367 городах. Очередной «Тотальный диктант» состоится в России 20 апреля. Автором диктанта в этом году стала писательница Анна Матвеева.