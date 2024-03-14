В РЖД запустили акцию со скидками в Год семьи

В России запустили акцию «Путешествую с детьми» − скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех жителей страны, которые едут с детьми до 18 лет. Акция приурочена к Году семьи, сообщает телеграм-канал «Телеграмма РЖД».

«Для получения скидки необходимо в одном заказе (до четырех билетов) оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих», − объяснили в РЖД.

Приобрести билет по акции можно как в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», так и в кассах.

Кроме того, покупая билет в купе двухэтажного поезда для ребенка от 10 до 17 лет, можно выбрать тариф «Школьный» и получить скидку в размере 50% от стоимости проезда в плацкартном вагоне.

«Новый тариф будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся в весенний и осенне-зимний периоды. В летний сезон пассажиры с детьми могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом «Большая семья» (скидка 15% на проезд в купе семьям с тремя и более детьми), «Счастливые каникулы» (скидка детям от 10 до 17 лет в размере 50% на проезд в плацкартных и в общих вагонах, а также в купейных двухэтажных вагонах) и другими», − добавили в публикации.

Напоминаем, с вокзалов и станций Свердловской железной дороги в феврале 2024 года отправились в путешествие 2,3 млн пассажиров — это на 14,3 процента больше, чем в феврале 2023 года.