Февральский рост пассажирских перевозок отмечает СвЖД

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги в феврале 2024 года отправились в путешествие 2,3 млн пассажиров — это на 14,3 процента больше, чем в феврале 2023 года.

«За два месяца (январь-февраль) 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 4,7 млн пассажиров, что на 12,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, — подчитывают в пресс-службе СвЖД. — Из них в пригородном сообщении отправлено 3,4 млн пассажиров (+13,5 процента), в дальнем следовании – 1,3 млн (+9,7 процента). Пассажирооборот с начала 2024 года составил 1,3 млрд пасс-км, что на 7,6 процента больше января-февраля 2023 года».

Всего же на инфраструктуре РЖД в феврале этого года было перевезено 91,3 млн пассажиров, это на 5,4 процента выше аналогичного показателя прошлого года.