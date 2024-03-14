Что можно и что нельзя делать в четвертый день Масленицы

Четверг Масленичной недели — Разгуляй, является рубежом перед Широкой Масленицей и дает старт гуляниям большого масштаба. Это день, когда взрослые и дети веселятся, радуются и принимают участие в активных играх.

Сегодня по традиции на улицах и площадях проводят концерты и ярмарки. К Разгуляю приглашают музыкантов, народных артистов, чтобы развлечь гостей песнями и танцами. Помимо этого, гости могут участвовать в спортивных соревнованиях и состязаться в силе и ловкости.

Ну и, естественно, в каждом доме готовят блины, угощают членов семьи, друзей и даже раздают их бедным и нуждающимся. Ранее мы писали о том, что в Нижневартовске сегодня будут бесплатно кормить блинами бездомных.

Сегодня нельзя злоупотреблять алкоголем, проводить день дома, грустить. Нежелательно также нагружать себя работой, ведь день предполагает веселье и беззаботность.