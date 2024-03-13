В Нижневартовске бездомных будут бесплатно кормить блинами один день

В Нижневартовске в рамках социального проекта «Помоги продержаться» всех бездомных людей накормят блинами. Этот проект реализуют Цент поддержки семьи и ООО «Инсэлко-Технолоджи». Мероприятие пройдет 14 марта в 14:00 часов.

«Если вы голодны и с питанием у вас все сложно, если вам негде приготовить себе еду, негде поесть и не за что купить продукты, подойдите в четверг на наш благотворительный склад», — говорится в сообщении.

Бездомных будут угощать на территории склада в ТК «Городок» (четвертый блок, цокольный этаж). Общественники приглашают неравнодушных граждан присоединиться к акции и испечь блины нуждающимся.