Александр Моор наградил победителей регионального молодежного проекта

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил награды победителям регионального проекта «Молодежная лидерская премия». За 2023 год в области на реализацию идей, которые инициированы молодежью и для молодежи, было направлено более 154 миллионов рублей. Большую роль в поддержке молодежных инициатив играет Фонд президентских грантов, отметил губернатор в приветственной речи.

2 779 молодежных событий номинировались на региональную «Молодежную лидерскую премию» по итогам прошлого года. В шорт-лист попали 118 проектов от 110 лидеров. По итогам работы экспертного совета победителями были признаны 72 проекта, занявшие первые позиции в рейтинге.

Егор Южаков, руководитель проекта «Лига дворового спорта», от имени молодежных лидеров поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за высокую оценку роли молодежных инициатив в развитии региона и страны.

Он рассказал о том, как развивался проект: «Наш проект стартовал в Тюмени 12 лет назад как «Лига дворового футбола». Именно на базе этого движения к 2023 году мы вышли на федеральный уровень. На данный момент в нашей большой спортивной семье – 10 тысяч участников из четырех регионов. Это подтверждает, что мы на правильном пути».

Глава региона вручил награды победителям и поблагодарил их за работу на благо Тюменской области: «Желаю вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, ставить перед собой большие цели. Мы, со своей стороны, ваши идеи поддержим».