Что можно и что нельзя делать в третий день Масленицы

Наступил третий день Масленичной недели − Лакомка. Это подходящее время для встречи зятя и тещи, когда будущие родственники могли познакомиться и узнать друг друга поближе. Помимо блинов на столе по традиции стояла медовуха, баранки, сладкие булочки и другие угощения. Именно поэтому этот день Масленицы и носит такое название.

В среду женщины вставали рано утром и наводили чистоту в доме, после готовили блины. Начинку в блинах делали из ягод, рыбы, творога и других продуктов.

В Лакомку, как и в другие дни Масленицы, нельзя употреблять спиртное. Исключением стали только слабоалкогольные напитки — пиво и медовуха. В старину в этот день было принято наряжаться в красивые наряды: девушки и женщины надевали свои самые лучшие одеяния.

В наше время праздник следует отмечать в хорошем настроении. Нельзя унывать, ругаться с окружающими. День желательно провести продуктивно и в кругу семьи и близких людей.