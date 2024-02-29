Владимир Путин затронул в Послании вопрос об обновлении российских аэропортов

Не менее 75 аэропортов модернизируют в России за шесть лет. На эти цели выделят около 250 миллиардов рублей, это будет прямое бюджетное финансирование, сообщил в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин.

«Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет отечественных самолетов. Это сложная задача – покупали много самолетов за границей, свое не развивали», − отметил президент.

Кроме того, Путин поручил разобраться с очередями на погранпунктах. Время досмотра не должно превышать десяти минут.