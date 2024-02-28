В деревне Большой Краснояр заработал новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт скоро откроется в деревне Большой Краснояр Ярковского района Тюменской области. ФАП построен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Площадь современного комфортного ФАПа более 80 кв.м, он подключен к центральному водоснабжению и газовому отоплению. В старом здании не было ни воды, ни отопления, фельдшеру приходилось утром до приема пациентов приносить воду и топить печь.

Новое здание уже полностью построено и завершены все внутренние работы. Идет завершающий этап – оснащение фельдшерско-акушерского пункта новым медицинским оборудованием по последним стандартам. Благодаря строительству здания ФАПа и современному оснащению, многие манипуляции медики смогут проводить на месте, не выезжая в районный центр.

«Мы ждали новый ФАП всей деревней. И счастью моему нет предела! Тепло, уютно, красиво. Больше не за себя радуюсь, а за пациентов. В деревне Ярковского района проживает более 300 человек», – рассказала заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Земфира Нургатина.

В 2024 году в муниципалитетах Тюменской области появятся еще семь новых фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает региональный департамент здравоохранения.