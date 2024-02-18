Областной зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» прошел в Тюмени. 25 команд из всех муниципальных образований Тюменской области съехались в Легкоатлетический манеж.

В этом году фестиваль посвящен 10-летию комплекса ГТО и впервые прошел в новом необычном формате – «Гонка ГТО». Участники проходили 5 видов испытаний, включенных в программу ГТО, при этом было важно не только пройти их максимально быстро, но и правильно выполнить нужное количество повторений.

В командном первенстве лучшие результаты показали: 1 место – команда города Тобольска; 2 место – команда города Тюмени; 3 место – команда Тюменского района.

Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александр Шатохин поздравил победителей и вручил им заслуженные награды.

Он поделиться статистической информацией: «По итогам 2023 года более 95-ти тысяч жителей Тюменской области стали участниками комплекса ГТО, и почти 70 процентов из них успешно выполнили нормативы на знаки отличия. А в течение десяти лет почти 380 тысяч жителей нашего региона приняли участие в выполнении нормативов, 250 тысяч из них – стали значкистами».

Сборная команда с сильнейшими спортсменами областного фестиваля поедет защищать честь региона на Всероссийские «Игры ГТО».