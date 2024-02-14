Тюменским пенсионерам доступен фитнес от проекта «Бабушкин воркаут»

Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Бабушкин воркаут». В рамках проекта наставники обучили серебряных волонтеров проводить фитнес-тренировки по десяти направлениям.

За пять месяцев 75 человек прошли специальную подготовку. Они узнали, как правильно питаться и поддерживать здоровье организма, как организовать уличную тренировку, освоили разные виды спорта.

Уже во время учебы фитнес-волонтеры участвовали в спортивных мастер-классах, их приглашали на городские праздники, а в ноябре они побывали на выставке «Россия» в Москве.

Пройдя обучение, серебряные инструкторы готовы самостоятельно разрабатывать фитнес-программы и проводить тренировки для пожилых жителей Тюмени. На средства президентского гранта были закуплены гантели, коврики для фитнеса, наборы эластичных лент, массажные мячи, мини-велотренажеры.

Для пожилых людей, которые хотят поддерживать физическую активность, но по разным причинам не могут выходить из дома, придумали специальную программу «Фитнес-центр на дому». Серебряные волонтеры навещают пожилых людей и вместе с ними выполняют простые комплексы упражнений. Уже 57 человек воспользовались такой услугой.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».