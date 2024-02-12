Делегация Республики Беларусь посетила Тюмень

Делегация из посольства Республики Беларусь посетила Тюмень. Это был ответный визит на предприятия, начавшие совместные проекты с белорусскими компаниями, для ознакомления с их производственными мощностями и технической оснащенностью.

Генеральный директор научно-производственного объединения «Базовое машиностроение» Павел Гончаров рассказал, что в декабре 2023 года специалисты тюменского завода посетили ведущие предприятия Республики Беларусь с целью дальнейшего развития сотрудничества.

«Мы подробно познакомили руководителя отделения посольства Республики Беларусь Сергея Чичука с нашей деятельностью. Он на месте убедился, что парк техники соответствует самым высоким стандартам, а специалисты обладают всеми необходимыми навыками, чтобы ремонтировать иностранные газотурбинные двигатели. А потребность в этом у ряда белорусских предприятий есть, и немалая», – отметил гендиректор.

Как сообщают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в повестке делового визита наращивание объемов взаимных поставок товаров и услуг.

«Белорусские компании выразили заинтересованность в налаживании кооперационных связей и импортозамещающих проектов с партнерами из Тюменской области, а также в проведении переговоров при посещении белорусских предприятий тюменской делегацией во второй половине февраля», – сообщил руководитель отделения посольства Республики Беларусь Сергей Чичук.