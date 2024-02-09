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​«Транснефть – Сибирь» повысила надежность нефтепровода в Томской области

Техническое перевооружение магистрального нефтепровода провели ​«Транснефть – Сибирь»

​«Транснефть – Сибирь» повысила надежность нефтепровода в Томской области
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» завершило техническое перевооружение магистрального нефтепровода (МН) Александровское – Анжеро-Судженск, заменив три участка линейной части общей протяженностью 1,9 км в пойме реки Ларь Еган (Томская область). Цель – повышение надежности процесса транспортировки нефти по магистральному трубопроводу и его экологической безопасности.

Работы по замене трубопровода проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. В ходе строительно-монтажных работ труба диаметром 1220 мм и толщиной стенки 16 мм в заводской изоляции была сварена и уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Александровское – Анжеро-Судженск. После балластировки трубы выполнена обратная засыпка траншеи. Старые участки трубы демонтированы.

Новые участки трубопровода успешно обследованы с использованием внутритрубного диагностического прибора, проведены гидроиспытания на прочность и герметичность. Также выполнена профилеметрия. Для подтверждения качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль.

При реализации проекта перенесена комплектная трансформаторная подстанция с устройством новой площадки обслуживания и ограждением, установлены 10 новых стоек КИП совместно с электродами сравнения и блоком индикаторов скорости коррозии. Новые участки подключены к системе электрохимзащиты.

Реконструированные участки трубопровода проходят по болотистой местности. Заглубление трубы произведено на нормативное значение, возможность ее всплытия исключена путем применения балластирующих устройств.

Помимо этого, важной особенностью района, где проводилась замена трубопровода, является его транспортная изолированность от развитой инфраструктуры: транспортная схема характеризуется отсутствием автодорог федерального значения, железных дорог. Ближайший речной порт находится на реке Обь в 12 километрах от г. Стрежевого. Это осложнило доставку оборудования и материально-технических ресурсов на строительные площадки. Основной схемой движения транспорта и перевозки грузов к месту производства работ в летнее время служил водный транспорт, в зимнее – временные зимники.

В настоящее время реконструированный участок МН Александровское – Анжеро-Судженск введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 173, комментариев: 0
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