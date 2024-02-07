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​Александр Моор: у жителей региона должны быть равные возможности для реализации творческого потенциала

В Тюменской области проходит профессиональный конкурс сельских учреждений культуры

​Александр Моор: у жителей региона должны быть равные возможности для реализации творческого потенциала
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области вновь проходит профессиональный конкурс учреждений культуры сельских поселений и работников культуры на получение грантовой поддержки. Он организуется в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Об этом сообщил губернатор Александр Моор, подчеркнув: «Уверен, у каждого нашего земляка, независимо от того, где он живет, в городе или на селе, должны быть равные возможности для реализации творческого потенциала. Поддерживать таланты – одна из наших основных задач. В ее решении нам очень помогает национальный проект «Культура».

В этом году сельские учреждения культуры и работники культуры подали 121 конкурсную заявку. Участников оценят по ряду критериев, таких как художественный уровень культурных мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях различных уровней, активность в медиа.

Итоги конкурса подведут в конце марта и в День работника культуры назовут победителей. 14 сельских учреждений культуры получат вознаграждение по 516 тысяч рублей, 15 работников – по 50 тысяч.

Напомним, поддержку по итогам конкурса с 2013 года получили 131 учреждение культуры и 148 сотрудников. На грантовые средства приобретены библиотечная мебель, компьютерная техника, модульные конструкции, сценические костюмы, фототехника и другое оборудование.


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07 февраля в 20:49, просмотров: 275, комментариев: 0
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