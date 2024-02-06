В России до 47% выросла доля пользующихся мессенджером Telegram

Доля россиян, которые ежедневно используют мессенджер Telegram, за прошлый год выросла более чем на 20% и достигла 47% от всего населения страны старше 12 лет. Об этом со ссылкой на отчет исследовательской компании Mediascope пишет РБК. Для сравнения, в декабре 2022 года Telegram ежедневно использовали 39% россиян, в январе - всего 20%.

Кроме того, увеличилось и среднее время, которое пользователи проводят в Telegram на протяжении суток. Если в декабре 2022 года оно составляло 37 минут, то в декабре 2023-го — уже 42 минуты. За год - плюс 14%.

Отмечается, что мессенджер Telegram наиболее популярен среди молодежи, тогда как россияне постарше предпочитают WhatsApp.