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​Почти 30% российских заемщиков платят по более чем трем кредитам

Доля россиян с пятью и более кредитами увеличилась почти вдвое за два года

​Почти 30% российских заемщиков платят по более чем трем кредитам
Фото: ru.freepik.com

Доля россиян с пятью и более кредитами в конце 2023 года достигла 8,6%. За последние два года доля этой категории банковских клиентов выросла почти в два раза - на конец 2021-го она составляла 4,7%. Доля заемщиков, которые платят больше чем по трем кредитам, достигла за год 28,6%, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Уточняется, что число заемщиков с несколькими кредитами растет в России с 2019 года. Сильнее всего их доля выросла в 2022 году, при этом процент тех, у кого только один кредит, напротив, снизился.

По оценке директора по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игоря Лисянского, увеличение доли россиян с пятью и более ссудами связано с распространением кредитных карт. Тенденция также может объясняться демографическими факторами — сменой поколения бумеров миллениалами, которые охотнее берут кредиты, считает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

По данным Центробанка, за 10 месяцев 2023 года произошел рекордный рост кредитного портфеля россиян - на 6 трлн рублей, до 34,8 трлн рублей. Почти 18% трудоспособных россиян тратят на погашение долга по кредитам более половины своего ежемесячного дохода, пишет Forbes со ссылкой на результаты опроса, проведенного в прошлом октябре сервисом «Кредитный помощник». Еще 42% тратят на это от 10% до 30% дохода, 24% — 30-50%.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 135, комментариев: 0
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