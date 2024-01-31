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В Тюмени стартует новый сезон Школы гостевого бизнеса

На проект «Школа гостевого бизнеса» поступило более 30 заявок

В Тюмени стартует новый сезон Школы гостевого бизнеса
Фото: admtyumen.ru

Более 30 заявок поступило на новый сезон проекта «Школа гостевого бизнеса». Он стартует в Тюмени в первой декаде февраля. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами выступили Инвестиционное агентство Тюменской области, Центр «Мой бизнес» и ТПП.

Участники проекта познакомятся с практическими инструментами и получат рекомендации по созданию, продвижению и развитию турпродукта в сфере сельского туризма. Обучение пройдет по темам: понятия и виды сельского туризма; упаковка и финансовая структура турпродукта; инструменты повышения качества сервиса и клиентоориентированности; брендинг территорий; мастер-классы по гастрономии; проведение аудита предприятий в сфере гостеприимства; особенности открытия организаций общественного питания; обмен опытом и доступ к лучшим отечественным и европейским практикам.

– «Школа гостевого бизнеса» – проект, направленный на выявление и решение вопросов бизнеса за счет синергии. Важная составляющая развития территорий – это понимание интересов общества – бизнеса – власти. Нашим районам необходимы такие мероприятия для знакомства, объединения, обмена опытом. Этот новый поток Школы отличается большим количеством практических занятий. Задача – познакомить участников с внутренними процессами турбизнеса, найти партнеров, дать старт новым проектам», – отметила советник президента ТПП Тюменской области Екатерина Паршукова.


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31 января в 23:13, просмотров: 143, комментариев: 0
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