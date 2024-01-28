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​Александр Моор встретился с представителями регионального Студенческого совета

Выпускники тюменских вузов чаще остаются работать в регионе

​Александр Моор встретился с представителями регионального Студенческого совета
Фото: admtyumen.ru

25 января состоялась встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с представителями регионального Студенческого совета. На мероприятии в мультицентре «Контора пароходства» глава региона поздравил молодых людей с Днем российского студенчества.

Александр Моор высоко оценил работу организации, которая с 2021 входит в состав Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации. «По итогам ежегодного рейтинга наш Студенческий совет – в десятке лучших в России. Радует, что в вашей деятельности есть проекты, которые масштабируются и остаются интересными для студентов с 2019 года. Например, «Лидеры 72», – отметил губернатор.

Студсовет представил презентацию итогов ежегодного исследования студенческой среды Тюменской области, после чего глава региона выделил несколько важных наблюдений.

Все больше студентов после учебы выбирают Тюменскую область для дальнейшей жизни и профессиональной карьеры. Также губернатор отметил, что студенты региона связывают большие ожидания с проектом межуниверситетского кампуса, который будет построен в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Александр Моор поддержал инициативу студентов провести масштабное исследование в молодежной среде на тему семьи и здоровья.

На мероприятии назвали имена 15 активистов, которые вошли в новый состав Студенческого совета. В завершении встречи губернатор вручил благодарственные письма правительства Тюменской области членам регионального Студсовета 2023 года.


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28 января в 17:27, просмотров: 616, комментариев: 0
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