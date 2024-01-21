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​РЖД изменит правила перевозки животных после гибели кота Твикса

В РЖД изменят правила перевозки животных после гибели выброшенного из поезда кота Твикса

​РЖД изменит правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Фото: ru.freepik.com

В РЖД изменят правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования после гибели кота Твикса. Животное погибло после того, как проводница выбросила его из вагона в Кирове.

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — сообщили в РЖД.

Там добавили, что провели служебное расследование из-за гибели кота. Причинами произошедшего в компании назвали «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств».

Трагическая история кота Твикса широко разошлась в СМИ и телеграм-каналах. Животное везли в поезде «Екатеринбург-Санкт-Петербург», 11 января он выбрался из переноски и пропал. Позднее выяснилось, что гуляющего по вагону кота заметила проводница, она опросила пассажиров, не нашла хозяина и выбросила животное из вагона в Кирове. К поискам Твикса подключились тысячи волонтеров. Спустя несколько дней его нашли мертвым рядом с железнодорожным переездом в Кирове.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 327, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:32
Вот что творят зоозащитники!

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