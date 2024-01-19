Владимир Путин поручил правительству распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы

На заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека был рассмотрен опыт центра помощи «Милосердие», который действует в Тюмени. По итогам собрания Владимир Путин дал поручение правительству страны распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы.

Жители региона, попавшие в кризисную ситуацию, могут обратиться Центр «Милосердие». Тем, кто по разным причинам оказался на улице, организация оказывает социальную и медицинскую помощь. Центр выстроил взаимодействие с государственными лечебными учреждениями, поэтому в структуре «Милосердия» действует медицинская служба полного цикла.

Медико-социальная помощь в Центре включает в себя: плановое лечение и уход за нуждающимися людьми, в том числе теми, у кого нет документов; восстановление документов; оформление инвалидности; реабилитацию. Необходимый уход получают те, кто временно утратил способность к самообслуживанию и страдает хроническими прогрессирующими заболеваниями.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, в регионе действуют две негосударственные организации, которые оказывают социально-медицинскую помощь бездомным. Организациям-поставщикам социальных услуг осуществляется поддержка из областного бюджета в виде субсидий за оказанные социальные услуги, а также в виде грантов по результатам конкурса губернатора.