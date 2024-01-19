Авиабилеты экономкласса в России подорожали

Средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России увеличилась на 22,2% за год. В декабре она достигла 7,6 тысяч рублей за тысячу километров. Это самый резкий рост с 2008 года. Тогда средняя цена за год поднялась на 30,9%, сообщили «РБК» со ссылкой на данные Росстата.

Между тем в 2022 году авиабилеты подорожали на 15,6%. Федеральная антимонопольная служба пояснила изданию, что период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным, потому что в период пандемии отрасль получала различные уровни поддержки. Рост цен на билеты в 2023 году по сравнению с 2019 должен составить не более 10%.

Напоминаем, в декабре ФАС провела анализ 330 наиболее востребованных маршрутов в период новогодних праздников и рекомендовала снизить цены на билеты. Среди компаний с завышенной стоимостью оказались и перевозчики ХМАО.