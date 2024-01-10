В российских магазинах могут появиться полки с бесплатной едой

В российских магазинах могут появиться социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Бесплатно получить еду смогут пенсионеры и социально незащищенные категории граждан. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 10 января, пишут «Известия».

«На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы», — цитирует издание пояснительную записку к законопроекту.

Авторы документа ссылаются на исследовании НИУ ВШЭ о том, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 млн т, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн рублей. При этом за чертой бедности в России, по итогам 2022 года, находились 14,3 млн человек.

«60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%. По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек», — уточняется в записке.

Чтобы бизнесу было выгодно участвовать в такой благотворительности, депутаты предлагают увеличить для него налоговые послабления. Для этого предлагается внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс.