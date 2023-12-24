Дефицит кадров в России по итогам 2023 года составил почти 5 млн человек.

Дефицит кадров в России по итогам 2023 года составил 4,8 млн человек. Об этом говорится в исследовании Института экономики РАН, пишет Forbes.

«В середине 2023 года численность работников, которых требуется принять на вакантные рабочие места, по данным Росстата, составила 6,8% от списочной численности. <...> Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году, ориентировочно, составит 4,8 млн человек», — говорится в статье.

Ученые предупредили, что нехватка рабочей силы сохраняется даже в условиях стабильного предложения на рынке труда и уже тормозит рост экономики. Доля работников, которых необходимо трудоустроить, варьируется от отрасли к отрасли, отметили в Росстате. Так, в организациях, занимающихся железнодорожными пассажирскими перевозками, она составляет 2,1%, а в компаниях, реализующих продукты питания и напитки, — 17,3%.

Кадровый голод отмечают свыше 90% российских компаний, заявил в беседе с «Известиями» операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков. По его словам, сильнее всего ощущается нехватка массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Также наблюдается дефицит представителей рабочих специальностей, включая токарей и сварщиков.