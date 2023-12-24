Вторая партия куриных яиц из Азербайджана поступила в Россию

В Россию поступила вторая партия азербайджанских столовых яиц в количестве 18 т (306 000 штук), сообщили в Россельхознадзоре. Товар поступил 21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Первую партию из 612 000 столовых яиц (36 т) завезли из Азербайджана в Россию 19 декабря, пишут «Ведомости».

По данным Росстата, цена на куриные яйца в стране в декабре выросла на 4,23%. За год десяток яиц подорожал до 40%. Из-за роста цен россияне стали стремительно скупать яйца, в результате полки в магазинах опустели.

В декабре в правительстве РФ одобрили обнуление ввозной пошлины на куриное яйцо. Поставки ожидаются из Азербайджана, Турции и других близлежащих стран. В Минсельхозе заверили, что стабилизация цен на яйца может произойти после Нового года. Решить проблему с яйцами пообещал президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря.