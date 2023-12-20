АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов и комплекс планово-профилактических работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы трех магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Выполнено подключение нового участка МН Сургут – Полоцк. Работы по замене трубы проводятся в соответствии с программой технического перевооружения. Заменённый участок протяженностью 17 км выполнен из труб диаметром 1220 мм, он был уложен в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций.

На НПС «Урьевская-4» выполнено подключение к технологическим трубопроводам трех подпорных насосных агрегатов с заменой запорной арматуры. Работы по модернизации насосного оборудования НПС магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Цель – улучшение эксплуатационных характеристик. Повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Насосные агрегаты – российского производства, обеспечивают транспортировку нефти с номинальной производительностью 2,5 тыс. куб. м в час.

Кроме того, на линейной части МН и нефтеперекачивающих станциях «Ильичевка», «Ягодное», «Березовое-1», «Демьянское-4» выполнен комплекс работ по замене и ремонту запорной арматуры.

Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.