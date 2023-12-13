В России подорожали огурцы на 35%

В России отмечают рост цен на огурцы. За месяц они стали дороже на 35%, сообщили в Росстате. В целом, в ноябре цены на продукты питания повысились на 1,7%.

«Увеличение цен отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на огурцы – на 35,1%, помидоры – на 19,1%, виноград – на 8,6%, чеснок – на 6,8%, зелень свежую – на 2,9%, лук репчатый и грибы свежие – на 2,5%, капусту белокочанную – на 2,2%, груши и бананы – на 1,9%, яблоки – на 1,8%. В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны – на 6,3%, морковь – на 1,5%, картофель – на 0,7%», − говорится в сообщении.

Отмечается и рост цен на яйца в ноябре − на 15%. С начала года они подорожали на 36,5%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кулинарные изделия из птицы – на 3%, окорочка куриные – на 2,5%, печень говяжья, свиная – на 2,3%, горох и фасоль – на 2,2%, мясо индейки – на 1,9%, фарш мясной, кексы, рулеты, обед в ресторане – на 1,7%, филе сельди соленое, масло оливковое, консервы томатные – на 1,6%, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис шлифованный – на 1,5%.

Некоторые продукты, наоборот, подешевели. Это икра лососевых рыб – на 1,2%, молоко для детей – на 0,9%, крупы овсяная и перловая – на 0,5%, вино игристое отечественное, водка, чай черный байховый, маргарин – на 0,3%, вермишель, пшено – на 0,2%.