Исторический минимум по безработице зафиксировали в Сургутском районе

В Сургутском районе зафиксировали исторический минимум по безработице. На 69 безработных в муниципалитете приходится от 1,3 до 1,5 тысячи вакансий, а коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,05. Это в два раза меньше, чем в среднем по Югре, сообщает пресс-служба администрации района.

«В Сургутском районе требуются как представители рабочих профессий, так и узкие специалисты. В том числе в нефтедобывающую отрасль», - отметила зампредседателя комитета экономического развития администрации Сургутского района Анна Уфимцева.

По данным Росстата, по итогам октября безработица в России опустилась до 2,9%. Это стало минимумом за всю историю наблюдений с 1991 года. В общей сложности на октябрь в стране числилось 2,224 млн безработных - на 91 тысячу меньше, чем в сентябре.

