В Ишиме отремонтируют дорогу к новой школе

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием жителей региона, по итогам которого дал ряд поручений, сообщают в пресс-службе главы области.

С просьбой о ремонте улицы Железнодорожной от имени родителей учащихся средней школы №4 города Ишима к губернатору обратилась Ирина Бешко. Жительница Ишима рассказала, что 1 сентября 2023 года было введено в эксплуатацию новое здание школы, но дорога, ведущая к нему, осталась в ненадлежащем состоянии. Александр Моор распорядился отремонтировать проезжую часть улицы Железнодорожной на участке от ул. Деповской до ул. Красноярской. Он дал указание завершить работы до 31 августа 2024 года. Глава Ишима Федор Шишкин заверил губернатора, что поручение будет выполнено в срок.

По итогам личного приема, глава региона также принял решение о выделении материальной помощи для приобретения бытовой техники многодетной семье участника специальной военной операции из Тюменского района.

29 ноября в 17:00 пройдет прямая линия с губернатором Тюменской области. Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях ответит на вопросы жителей региона. Также состоится ТВ-трансляция на телеканалах «ОТР», «Тюменское время», «Тобольское время», «Ишимское время».

О предстоящей прямой линии глава области сообщил на свой официальной странице в ВК и добавил: «О волнующих вас темах пишите в комментариях к этому посту или звоните по телефону на номер 122».