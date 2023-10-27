Центробанк повысил ключевую ставку до 15%

Банк России в ходе сегодняшнего заседания повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 15%. Это повышение стало четвертым с конца июля, за этот период ставка выросла вдвое.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования [...] В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», - говорится в телеграм-канале Банка России.

Уточняется, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Ключевая ставка влияет на проценты по вкладам и кредитам в банках. В случае ее повышения ставки по этим продуктам также увеличиваются.

Следующее заседание ЦБ запланировано на 15 декабря.