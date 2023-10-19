Тюменская область вошла в топ-5 регионов по реализации нацпроектов

В Тюменской области, по данным на 30 сентября 2023 года, заключено более 98 процентов контрактов, необходимых для реализации национальных проектов. Об этом доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на совещании по реализации нацпроектов, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он также сообщил, что Тюменская область занимает четвертое место среди субъектов Российской Федерации по уровню достижения показателей региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроектов.

На финансирование национальных проектов запланировано 19 млрд 200 млн рублей, в том числе 3 млрд 800 млн рублей – средства федерального бюджета. На 72,7 процента выполнен план финансирования реализации нацпроектов из регионального бюджета, общий объем расходов уже превысил 13 миллиардов 859 миллионов рублей.

В частности, более чем на 99 процентов профинансирован нацпроект «Образование», на 91 процент – нацпроект «Безопасные и качественные дороги», на 89 процентов – нацпроект «Культура».

Губернатор Александр Моор поручил обеспечить в Тюменской области стопроцентное выполнение годовых планов контрактования и финансирования реализации национальных проектов.