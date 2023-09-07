​В оздоровительных лагерях Тюменской области отдохнули более 21 тысячи детей

Более 21 тысячи детей отдохнули этим летом в 19 загородных оздоровительных центрах Тюменской области. Как сообщает региональный департамент социального развития, среди них было пять тысяч ребят из Югры и около трех тысяч с Ямала.

Тюменская область более 20 лет сотрудничает с Югрой и ЯНАО по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления. Губернатор Александр Моор отмечал, что тюменские загородные центры пользуются огромным спросом: «В них очень сильная педагогическая составляющая. Здесь мы проводим разные тематические смены, которые идут на пользу детям с точки зрения профориентации и подготовки к старшим классам».

По решению главы региона бесплатный отдых в этом году был организован для детей тюменских военнослужащих – за счет средств областного бюджета отдохнули более 1,8 тысячи детей.

Летняя оздоровительная кампания 2023 года завершилась праздничной программой «Счастливое тюменское лето». 2 сентября ее провела Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».

На празднике работали разнообразные тематические площадки, посвященные диалогу культур: мастер-классы, игры, развлечения. Творческие коллективы загородных лагерей и центров представили лучшие номера, выступив на концерте «Мы вместе. Культура нас объединяет». В рамках праздничного мероприятия состоялся финал Областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий», где были подведены итоги летней оздоровительной кампании, а лучшие педагоги и сотрудники получили награды.