Александр Моор посетил Юргинский район

Перспективы развития Юргинского района Тюменской области связаны с сельским хозяйством. Об этом доложил глава муниципалитета Виктор Васильев губернатору Александру Моору, который посетил район с рабочей поездкой.

«Наши сельхозпредприятия продолжают вводить в эксплуатацию залежные земли. Ищем инвесторов для реализации новых проектов. В этом помогают действующие в Тюменской области программы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. Еще одна точка роста – лесная отрасль. Есть ресурсы и для развития туризма, в том числе экологического», – рассказал глава Юргинского района.

Александр Моор побывал на самом крупном сельхозпредприятии района по посевной площади зерновых «Земля». В прошлом году здесь собрали 34 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, а урожайность с гектара оказалась значительно выше средней по муниципалитету. В 2023 году посевные площади увеличили.

«Компания «Руском» – пример инвестирования в социальную сферу и внимания к сотрудникам», – заявил губернатор, посетив племенной репродуктор по производству инкубационного яйца. На предприятии, где трудятся 189 человек, текучести кадров нет. «Это осознанная политика собственников компании и ответ на вызов времени, поскольку все сельхозпредприятия конкурируют за специалистов», – отметил Александр Моор.

Юргинский район активно движется вперед, подчеркнул губернатор. В муниципалитете с 2018 по 2023 годы реализовано 16 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей. В результате создано 391 рабочее место. В районе построено более 13 тысяч квадратных метров жилья, два фельдшерско-акушерских пункта, капитально отремонтированы амбулатория и два учреждения культуры, по инициативе жителей открыт парк культуры и отдыха «Семейный» в селе Юргинском.