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У 26 жителей Сургута во время диспансеризации обнаружили рак

У 2186 сургутян выявили заболевания, о которых те и не подозревали

У 26 жителей Сургута во время диспансеризации обнаружили рак
Фото: ru.freepik.com

Почти 22 тысячи совершеннолетних сургутян с начала года прошли диспансеризацию в городской поликлинике № 4. У 2186 человек были выявлены заболевания, о которых те и не подозревали, сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения Югры.

«У 26 человек обнаружена онкология: 7 случаев рака кишечника, 6 случаев рака молочной железы, 6 случаев рака легкого, 4 случая рака кожи. Эти заболевания больше других влияют на смертность в структуре злокачественных новообразований», – сообщает депздрав.

Также были выявлены болезни системы кровообращения, 57 случаев сахарного диабета, а также болезни органов пищеварения, органов дыхания, ожирение, глаукома и целый ряд других заболеваний.

«Важно, что на ранних стадиях многие заболевания протекают бессимптомно, и заподозрить недуг не получается. Люди к врачу идут уже с жалобами. При таких обращениях врач самостоятельно определяет, насколько обширным должно быть обследование пациента, в зависимости от имеющихся жалоб», – рассказала главврач медучреждения Любовь Колесникова.


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22 августа в 17:31, просмотров: 331, комментариев: 0
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