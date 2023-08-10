Предпринимателям Нижнетавдинского района рассказали об особенностях регионального инвестиционного стандарта

9 августа команда Инвестиционного агентства Тюменской области совершила рабочую поездку в Нижнетавдинский район. Работа началась с участия в заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, где глава района Валерий Борисов представил основные показатели социально-экономического развития муниципалитета.

В 2023 году Нижнетавдинский район отмечает 100-летний юбилей. Здесь проживает 27 тысяч человек. Ведущим направлением района является сельское хозяйство: на его территории действуют 7 сельхозпредприятий, 19 крестьянско-фермерских хозяйств, более 10 тысяч ЛПК.

Валерий Борисов рассказал, что за последние 5 лет в муниципалитете реализовано 36 инвестпроектов. На сегодняшний день на территории реализуются 16 проектов с общим объёмом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создание 368 рабочих мест.

Генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов представил региональный инвестиционный стандарт, внедряемый в Тюменской области. Он обозначил основные направления работы на уровне муниципалитета, подчеркнув, что главное – полезность стандарта для региональных инвесторов.

О деятельности центра Мой бизнес | Тюменская область и о его доступных бесплатных комплексных услугах рассказала руководитель организации Ильяна Багишева. Предприниматели могут участвовать в федеральных акциях Минэкономразвития для стимулирования бизнеса. Все меры поддержки доступны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».