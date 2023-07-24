Минтруд показал график выходных дней в 2024 году в России

Минтруд РФ подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Документ опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА, пишет портал buh.ru.

Согласно графику, майские праздники в следующем году продлятся восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, с 29 декабря по 8 января включительно.

Также россияне будут отдыхать по три дня на День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля) и Международный женский день (с 8 по 10 марта), один день на День России (12 июня), два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а следующие новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года.

График выходных дней в 2024 году выглядит так: