В Ребячьей республике отметили день рождения Российского движения детей и молодежи

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал почетным гостем детского фестиваля, прошедшего в честь первого дня рождения Российского движения детей и молодежи, созданного при поддержке президента России в 2022 году.

Праздник прошел в тюменском детском центре «Ребячья республика», который получил статус базового детского загородного оздоровительного лагеря для реализации программ РДДМ. Всего в регионе уже создано 248 первичных ячеек Российского движения детей и молодежи, в том числе 12 – в детских загородных центрах.

Участники профильной смены «Время первых» провели для главы региона экскурсию по «Ребячьей республике», показали мастерские, в которых они занимаются. Александр Моор вместе с ребятами открыл стелу «Движение первых» и присоединился к традиции центра «Ребячья республика», завязав ленту на одинокой сосне и загадав желание.

Губернатор отметил, что тюменские загородные детские центры отличаются не только современной инфраструктурой, но и очень сильными педагогическими коллективами. Они получают множество позитивных отзывов от детей и родителей.

«Летняя кампания по организации отдыха и оздоровления детей в нашем регионе, как всегда, идет по плану. Самое главное, что все загородные центры были своевременно подготовлены к приему ребят, все требования к безопасности соблюдены», – подчеркнул Александр Моор.