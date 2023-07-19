В этом году стобалльных результатов ЕГЭ в Сургуте больше, чем в предыдущие два года. Итоги проведения всех экзаменов в Сургуте подведены — о том, как завершился период ЕГЭ и ОГЭ, корреспонденту siapress.ruрассказала директор департамента образования Администрации города Ирина Замятина.

На территории города было организовано 24 пункта проведения экзаменов. В этом году впервые применялись технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет и их сканирование в аудиториях пунктов проведения ЕГЭ. К проведению ГИА было привлечено 1986 педагогических работников, 86 медицинских работников – для оказания медицинской помощи, 266 сотрудников полиции отвечали за безопасность по пути следования участников ГИА в пункты проведения экзаменов и охраны правопорядка.

«Следует отметить, что этом году общественных наблюдателей из числа родительской общественности и студентов педагогических вузов было гораздо больше, — прокомментировала Ирина Замятина, — если прошлый год их было более 200 человек, то в этом году 408 человек обеспечивали общественное наблюдение в пунктах проведения экзаменов. Не зафиксировано нарушений порядка проведения как основного государственного экзамена, так и единого государственного экзамена».

В 2023 году 7112 выпускников – это 2427 одиннадцатиклассников и 4685 девятиклассников. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в пунктах проведения экзаменов были созданы специальные условия. Для учащихся, осваивавших программы основного общего и среднего общего образования по медицинским показаниям на дому, были организованы 17 пунктов проведения экзаменов на дому.

Также в ГИА принял участие 101 экстерн (учащиеся, получающие образование

вне образовательной организации), из них 67 человек сдавали ЕГЭ и 34 – ОГЭ. Из числа экстернов с экзаменами не справились 20 выпускников 11 классов и 5 – 9 классов.

В этом году не обошлось без нарушения порядка проведения экзамена. Так, выпускник прошлых лет нарушил порядок проведения государственной итоговой аттестации при сдаче ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям: у него обнаружили письменные заметки. Очередная пересдача ЕГЭ по данному предмету будет возможна не ранее чем через год.

Еще одно нарушение Порядки проведения ГИА, а именно наличие письменных заметок, было допущено выпускником девятого класса и зафиксировано уже по завершению экзамена — при просмотре видеозаписи. По решению Государственной экзаменационной комиссии результат экзамена был аннулирован и пересдача возможна только в дополнительном (сентябрьском) периоде.

Среди выпускников 11 классов, которые сдавали в этом году, — 13 стобалльников. Одна из них ученица гимназии «Лаборатория Салахова» Екатерина Винокурова получила два стобалльных результата по математике и информационно-коммуникационным технологиям. Еще три стобалльных результата зафиксированы в гимназии «Лаборатория Салахова», четыре — в лицее №1, два — в гимназии №2, по одному результату в лицее №3, 10 и 31 школах.

«13 стобалльных результатов — это, конечно прекрасно, мы очень порадовались. Тем более в прошлом году было восемь результатов и в позапрошлом году тоже — то есть это все-таки мы увеличили, улучшили свой результат, — отмечает Ирина Замятина. — Следует отметить, что 227 результатов 90 и более — это тоже очень серьезно для наших ребят. Семь выпускников получили 98 баллов. Отметку 5 по математике базового уровня получили 399 выпускников, что составляет 28 процентов от всей численности выпускников».

Сургут сегодня по трем предметам превышает показатель российского уровня в рейтинге баллов ЕГЭ. Результаты ОГЭ по сравнению с прошлым годом улучшились по семи предметам: литературе, химии, географии, информатике, физике, биологии и английскому языку.

113 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». Также в этом году выпускниками 9 классов было получено 152 аттестата об основном общем образовании с отличием.

На базе информационно-организационного центра была организована работа пункта рассмотрения апелляций. Так 56 девятиклассников и 75 одиннадцатиклассников подали апелляции о несогласии с выставленными баллами. Из 131 поданной апелляции только 16 были удовлетворены: у 5 девятиклассников повысилась итоговая отметка ОГЭ, у 11 одиннадцатиклассников результат повысился на 1-2 первичных балла.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о тех выпускниках, которые будут сдавать в сентябрьские сроки. 143 выпускника, которые не приняли участие в ГИА в основные сроки по уважительным причинам

или получившие неудовлетворительные результаты, имеют возможность сдать экзамены с 4 по 23 сентября.