16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,6906   EUR  102,0271  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Более семи тысяч выпускников Сургута сдали в этом году государственные итоговые экзамены

В этом году стобалльных результатов ЕГЭ в Сургуте больше, чем в предыдущие два года

Более семи тысяч выпускников Сургута сдали в этом году государственные итоговые экзамены
Фото: ru.freepik.com

В этом году стобалльных результатов ЕГЭ в Сургуте больше, чем в предыдущие два года. Итоги проведения всех экзаменов в Сургуте подведены — о том, как завершился период ЕГЭ и ОГЭ, корреспонденту siapress.ruрассказала директор департамента образования Администрации города Ирина Замятина.

На территории города было организовано 24 пункта проведения экзаменов. В этом году впервые применялись технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет и их сканирование в аудиториях пунктов проведения ЕГЭ. К проведению ГИА было привлечено 1986 педагогических работников, 86 медицинских работников – для оказания медицинской помощи, 266 сотрудников полиции отвечали за безопасность по пути следования участников ГИА в пункты проведения экзаменов и охраны правопорядка.

«Следует отметить, что этом году общественных наблюдателей из числа родительской общественности и студентов педагогических вузов было гораздо больше, — прокомментировала Ирина Замятина, — если прошлый год их было более 200 человек, то в этом году 408 человек обеспечивали общественное наблюдение в пунктах проведения экзаменов. Не зафиксировано нарушений порядка проведения как основного государственного экзамена, так и единого государственного экзамена».

В 2023 году 7112 выпускников – это 2427 одиннадцатиклассников и 4685 девятиклассников. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в пунктах проведения экзаменов были созданы специальные условия. Для учащихся, осваивавших программы основного общего и среднего общего образования по медицинским показаниям на дому, были организованы 17 пунктов проведения экзаменов на дому.

Также в ГИА принял участие 101 экстерн (учащиеся, получающие образование
вне образовательной организации), из них 67 человек сдавали ЕГЭ и 34 – ОГЭ. Из числа экстернов с экзаменами не справились 20 выпускников 11 классов и 5 – 9 классов.

В этом году не обошлось без нарушения порядка проведения экзамена. Так, выпускник прошлых лет нарушил порядок проведения государственной итоговой аттестации при сдаче ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям: у него обнаружили письменные заметки. Очередная пересдача ЕГЭ по данному предмету будет возможна не ранее чем через год.

Еще одно нарушение Порядки проведения ГИА, а именно наличие письменных заметок, было допущено выпускником девятого класса и зафиксировано уже по завершению экзамена — при просмотре видеозаписи. По решению Государственной экзаменационной комиссии результат экзамена был аннулирован и пересдача возможна только в дополнительном (сентябрьском) периоде.

Среди выпускников 11 классов, которые сдавали в этом году, — 13 стобалльников. Одна из них ученица гимназии «Лаборатория Салахова» Екатерина Винокурова получила два стобалльных результата по математике и информационно-коммуникационным технологиям. Еще три стобалльных результата зафиксированы в гимназии «Лаборатория Салахова», четыре — в лицее №1, два — в гимназии №2, по одному результату в лицее №3, 10 и 31 школах.

«13 стобалльных результатов — это, конечно прекрасно, мы очень порадовались. Тем более в прошлом году было восемь результатов и в позапрошлом году тоже — то есть это все-таки мы увеличили, улучшили свой результат, — отмечает Ирина Замятина. — Следует отметить, что 227 результатов 90 и более — это тоже очень серьезно для наших ребят. Семь выпускников получили 98 баллов. Отметку 5 по математике базового уровня получили 399 выпускников, что составляет 28 процентов от всей численности выпускников».

Сургут сегодня по трем предметам превышает показатель российского уровня в рейтинге баллов ЕГЭ. Результаты ОГЭ по сравнению с прошлым годом улучшились по семи предметам: литературе, химии, географии, информатике, физике, биологии и английскому языку.

113 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». Также в этом году выпускниками 9 классов было получено 152 аттестата об основном общем образовании с отличием.

На базе информационно-организационного центра была организована работа пункта рассмотрения апелляций. Так 56 девятиклассников и 75 одиннадцатиклассников подали апелляции о несогласии с выставленными баллами. Из 131 поданной апелляции только 16 были удовлетворены: у 5 девятиклассников повысилась итоговая отметка ОГЭ, у 11 одиннадцатиклассников результат повысился на 1-2 первичных балла.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о тех выпускниках, которые будут сдавать в сентябрьские сроки. 143 выпускника, которые не приняли участие в ГИА в основные сроки по уважительным причинам
или получившие неудовлетворительные результаты, имеют возможность сдать экзамены с 4 по 23 сентября.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:45, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пять детсадов ХМАО признали лучшими в России 1076
  2. ​Наш #MeToo 709
  3. Энергетик из Сургута готовится к заплыву через Волгу 535
  4. В Сургутском районе построили дорогу из плит, ведущую к участкам ИЖС 530
  5. ​Мы все еще можем остановить экологическую катастрофу в центре Сургута 527
  6. ​В Югре готовы платить миллион рублей «подъемных» учителям, переезжающим в глубинку 501
  7. Полицейские вычислили водителя BMW, который гонял по Лянтору и попал в соцсети 469
  8. ​В Советском возбудили уголовное дело из-за разрушающегося многоквартирника 463
  9. ​Наталья Комарова посетила ДНР 461
  10. Мы делаем мероприятия «Спасти и сохранить» интересными для максимально широкого круга людей 459
  1. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2284
  2. Выставка «Зеленый круг»: продвигаем жизнь в стиле эко вместе 1755
  3. Два новых автобусных маршрута появятся в Сургуте 1630
  4. ​Опыт побед 1506
  5. Думали бесплатно, а вон оно как 1403
  6. Экс-глава департамента культуры Югры высказался о борьбе с коррупцией 1355
  7. Директор театра имени Вахтангова высказался об уходе главы депкультуры Югры 1297
  8. Пожилая жительница Нягани по глупости подарила мошенникам квартиру 1243
  9. В Сургуте энергетики приготовились к атаке дождя с грозой 1203
  10. Пятую часть от всего запланированного жилфонда в ХМАО возведут в Сургуте и районе 1177
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9275
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4886
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4228
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4029
  5. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 3858
  6. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 3830
  7. Учитывая большие заслуги 3595
  8. Помогите спасти! 3431
  9. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3130
  10. Умер Владимир Пидзамкив 2700

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика