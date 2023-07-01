Выпускница гимназии «Лаборатория Салахова» в Сургуте дважды сдала ЕГЭ на 100 баллов

В Сургуте выпускница гимназии «Лаборатория Салахова» Екатерина Винокурова первая в городе стала дважды обладательницей максимальных 100 баллов по математике и информатике. Теперь она считается второй мультистобалльницей в Югре, рассказали в администрации.

«Девушка добилась такого результата благодаря целеустремленности, трудолюбию и желанию поступить в хороший вуз. В этом году сургутянка с отличием окончила гимназию и была награждена медалью «За особые успехи в учении». Поздравляем нашу землячку с превосходными результатами и желаем дальнейших успехов», – говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее Екатерина Винокурова поделилась с корреспондентом siapress.ru о том, как ей удалось получить максимальный балл на экзамене.