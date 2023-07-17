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Россиян попросили воздержаться от поездок через Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия

Стали известны подробности про чрезвычайное происшествие на Крымском мосту

Россиян попросили воздержаться от поездок через Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия
Фото: Минтранс России

Сегодня, 17 июля, на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края. Имеется повреждение дорожного полотна, сообщает Минтранс России. Сейчас на месте произошедшего работают правоохранительные органы и ответственные службы. Обследование состояния моста продолжается − движение на территории остановлено.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9:00. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы», − сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Кроме того, по предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия пострадали люди. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли мужчина и женщина из региона. «Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама», − рассказал глава области.

Отметим, что на место произошедшего выехали руководство Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

На настоящий момент из-за закрытия движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 787, комментариев: 0
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