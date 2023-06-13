Министр труда и социальной защиты Антон Котяков посетил Тюменскую область

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков и губернатор Тюменской области Александр Моор побывали в тюменских реабилитационных центрах «Родник» и «Пышма». Наряду с еще пятью социальными учреждениями, центры стали базой для реализации пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью.

Суть проекта заключается в том, что семья, где ребенок впервые признан инвалидом, получает электронный сертификат, которым родители оплачивают услуги специализированных центров. Реабилитацию можно получить по 11 направлениям. Средства на оплату выделяются из федерального бюджета.

Глава минтруда высоко оценил результаты реализации проекта в Тюменской области: «Результаты первого года нас действительно порадовали. Коллеги профессионально подошли к реализации пилотного проекта, помогали министерству адаптировать методические рекомендации на основе практики. Мы сегодня видим, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей. Поэтому пилотный проект в перспективе будет расширяться и на другие территории».

Александр Моор сообщил, что в 2022 году в Тюменской области в рамках пилотного проекта услуги по комплексной реабилитации и абилитации получили 372 ребенка с инвалидностью, за пять месяцев 2023 года – еще 256 детей. Тюменцы готовы поделиться накопленным опытом с регионами, которым предстоит включиться в проект с 2024 года, отметил губернатор.