В Тюменской области женщина жила с 25-килограммовой опухолью в брюшной полости

Врачи тюменского клинического центра Медицинский город провели сложную семичасовую операцию по удалению доброкачественной опухоли. Мультидисциплинарная команда онкологов, анестезиологов и трансфузиолога избавила пациентку от опухоли весом в 25 кг в брюшной полости, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Огромная опухоль буквально приковала женщину к постели. Она распространялась от малого таза до диафрагмы, сдавливая практически все контактирующие с ней внутренние органы. Пациентка не около 12 лет не обращалась медицинской помощью, хотя уже не могла двигаться, вставать и спать на спине.

Операцию осложняло вынужденное нестандартное положение пациентки на операционном столе – все действия врачам пришлось выполнять, уложив ее на бок. Гигантская опухоль давила на магистральные сосуды, тем самым катастрофически снижая движение крови в системе нижней половой вены и брюшного отдела аорты.

Команда специалистов успешно справились с операцией – опухоль удалена и сохранены внутренние органы. Врачам удалось восстановить работу всех пострадавших от компрессии органов и систем. Пациентка прошла длительный восстановительный период в отделении анестезиологии и реанимации и была выписана через четыре недели после операции. По прогнозам специалистов Медицинского города женщина сможет вернуться к полноценной жизни в ближайшее время.