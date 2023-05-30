Подведены итоги Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

По итогам шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Тюменская область вошла в топ-10 лидеров по количеству дипломантов. Об этом сообщила Валерия Касмара, руководитель студенческой олимпиады. В шестом сезоне дипломантами стали 3938 участников олимпиады, из них 62 дипломанта представители вузов Тюменской области.

Олимпиада «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил: «Олимпиада объединяет талантливых студентов, заинтересованных в личностном и профессиональном росте. Среди учебных заведений Тюменской области по числу дипломантов лидируют Тюменский государственный университет (41 дипломант) и Тюменский индустриальный университет (20). Желаю всем участникам еще больше карьерных и академических успехов».

Шестой сезон олимпиады проходил по 73 направлениям. У студентов российских вузов была возможность проверить свои знания сразу в нескольких дисциплинах.

Дипломанты всероссийской студенческой олимпиады получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты получат также денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.